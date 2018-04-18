Ищем дизайнера удалённо - нарисовать логотип

Нужен дизайнер совмещающий умение рисовать логотипы для полиграфии и для сайтов. Нужен логотип компании, занимающейся переоборудованием микроавтобусов. Наброски, в каком русле двигаться есть. Цветовая гамма тоже определена.

Нужно быстро, красиво и недорого. Будет постоянное сотрудничество! Указывайте адекватные цены!