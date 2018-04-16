Создание логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В логотипе нужны 2 руки в рукопожатии (см фото) (без сердца  и надписей) + изображение молотка. Лого для сайта http://tvoymolotok.ru

+ нужно доработать цветовую карту сайта

6 лет назад
nikST
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад