Логотип для дорожно-строительной компании

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок782 просмотра
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#1$30

Нужен логотип или редизайн существующего логотипа. В логотипе должно быть название компании VSP COMPANY.Компания оказывает следующие виды услуг:

  • установка оцинкованного барьерного ограждения
  • дорожная разметка
  • производство стального дюбеля и анкера
Прикрепил старое лого
6 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
35 летЛитва
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
#1
Вариант предложенный Степаном понравился. Быстро внес нужные правки, всегда на связи. Рекомендую!
Спасибо за конкурс и быструю оплату. Рекомендую Ерлана к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября