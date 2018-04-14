Разработка логотипа для моего Telegram-канала "Киноподборка"

Здравствуйте!

Мой телеграмм канал нуждается в Вашей помощи!

Мне нужен специалист, который сможет сделать логотип, соответствующий стилю моего канала. Логотип должен быть очень лаконичным, и выделяться даже в миниатюрной форме. По сути, не обязательно даже добавлять надпись "Киноподборка", главное чтобы пользователь сразу понял, что канал о кино. В целом, Вам полная свобода действий. Главное чтобы лого соответствовало контенту канала, и прямо такие завлекало, соблазняло людей :)

Ссылка на мой канал:

https://t.me/cinemacompilation