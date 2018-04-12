Логотип

$8
Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Лаконичный и стильный логотип ведущего. Можно использовать бабочку, желательно с прямыми контурами, или микрофон.

Написание лучше на русском:

Влад Зайцев

Ведущий

6 лет назад
vladzaitsev
Владислав 
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа для юридической фирмы

    Требуется разработка логотипа для маленькой юридической фирмы. Требования: 1. Используется на веб-сайте и должен соответствовать по цветовой гаммме. 2. Используется на официальных документах фирмы - конверты, листы, визитки и т.д. 3. Монохром/2 цвета. 4. Короткий срок выполнения. 5. Предпочтительный способ оплаты ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип

    $45

    Требуется разработка логотипа, детали выбранному исполнителю в личной переписке

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать логотип

    $30

    форма лого это бриллиант с гранями обязательно показать его в объеме и то что он переливается и сверкает. (надеюсь понятно изложил) смысловой символ команда. сеть людей, редкий бриллиант олицетворение высокого статуса.  лого слева надпись справа сам лого ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание логотипа

    Необходимо создать логотип для образовательного центра В основе логотипа располагается тигр с книгой в зубах,все подробности в сообщениях

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип

    Добрый день. Нужен логотип для дистрибьюторской компании, занимающейся оптовыми продажами авто товаров  Название компании Kent Auto Distribution/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адвокатське об'єднання

    Потрібен фірмовий стиль, логотип та графічні матеріали для розміщення на сайті та для печатної продукції компанії. Адвокатське об'єднання "Мітра" (Мітра - це не головний убор))), а божество миру, згоди, договору)

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать лого + макеты с утп

    Здравствуйте. Есть лого и некоторые макета, которые используются в работе, хотим провести их переработку по цвету, качеству. Что нужно на выходе: 1. логотип 2. макеты для вк для товаров, отзывов, спец предложений 3. обложка для группы ВК 4. яркие ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад