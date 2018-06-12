Разработка логотипа для юридической фирмы

Логотипы и ЗнакиЗавершен40 заявок372 просмотра
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Требуется разработка логотипа для маленькой юридической фирмы.

Требования:

1. Используется на веб-сайте и должен соответствовать по цветовой гаммме.

2. Используется на официальных документах фирмы - конверты, листы, визитки и т.д.

3. Монохром/2 цвета.

4. Короткий срок выполнения.

5. Предпочтительный способ оплаты - QIWI

6. Оплата по окончанию проекта.

В обращении: срок выполнения и стоимость.

6 лет назад
isralaw14
45 летИзраиль
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$12
3 дня
Сделал все вовремя, проработал интересные варианты и давал дельные советы. Рекомендую!
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