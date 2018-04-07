Создание логотипа

Нужно создать фирменный, стильный и креативный логотип Названия компании: Ключники Направление деятельности: премиум консьерж-сервис по приёму делегаций в трех локациях: Санкт-Петербург, Петергоф, Царское Село - в связи с этим необходимо разработать лого с возможность заменять место оказания ...
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Нужно сделать логотип для IT компании, детали в личку. Оставляйте в заявке примеры ваших логотипов
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