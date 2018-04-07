Создание логотипа в виде бельевой прищепки

Логотипы и ЗнакиЗакрыт40 заявок500 просмотров
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Необходим строгий, узнаваемый и простой к восприятию логотип для сети химчисток и прачечных. Данный логотип будет являться брендом компании. Жду обратной связи, спасибо.

6 лет назад
ms_valuenko
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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