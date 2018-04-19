Логотип для онлайн-сервиса

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки291 просмотр
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Необходимо разработать логотип (+ favicon на его основе) для онлайн-сервиса по разработке бизнес-планов для предпринимателей в двух вариациях под белый и тёмный фоны. Сервис называется "Плановод". Самого сайта, его дизайна, фирменных цветов ещё нет.

Логотип должен быть выполнен в стилистике минимализма и flat (без всяких излишеств, градиентов и прочих "архаизмов"), с использованием векторной графики. Шрифты в логотипе использовать распространяющиеся по лицензии open source. Работа в которой будут содержаться нелицензионные элементы (шрифты, иконки других авторов и т.д.) принята и оплачена не будет.

В качестве одно из вариантов, в логотипе можно использовать голову человечка/старичка, который и является этим самым "плановодом" и составляет бизнес-планы (по аналогии со счетоводом). Но это всего лишь предположение.

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6 лет назад
6nickes9
Николай 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$100
7 дней
Было разработано несколько вариантов логотипа. Один из них понравился сразу же и с минимальными доработками был принят. Логотип качественный и очень подходит к проекту. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Николаю за интересный проект. Результатом остались все довольны. Четкая постановка задачи, ясное виденье, своевременная оплата
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