Логотип для онлайн-сервиса

Необходимо разработать логотип (+ favicon на его основе) для онлайн-сервиса по разработке бизнес-планов для предпринимателей в двух вариациях под белый и тёмный фоны. Сервис называется "Плановод". Самого сайта, его дизайна, фирменных цветов ещё нет.

Логотип должен быть выполнен в стилистике минимализма и flat (без всяких излишеств, градиентов и прочих "архаизмов"), с использованием векторной графики. Шрифты в логотипе использовать распространяющиеся по лицензии open source. Работа в которой будут содержаться нелицензионные элементы (шрифты, иконки других авторов и т.д.) принята и оплачена не будет.

В качестве одно из вариантов, в логотипе можно использовать голову человечка/старичка, который и является этим самым "плановодом" и составляет бизнес-планы (по аналогии со счетоводом). Но это всего лишь предположение.

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