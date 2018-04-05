Три логотипа для швейного производства

Здравствуйте!

Нужно создать три логотипа.

1. Компания по производству платьев. Логотип нужен простой, и в то же время дорогой, строгий. Ориентир - Шанель, Диор, Прада, Ив Сен Лоран и т.д. Название бренда есть.

2. Ателье по пошиву одежды премиум уровня. Тут можно добавить завитки, курсив, на ваш вкус. Логотип должен говорить о статусе ателье. Ориентир - второе фото. Название есть.

3. Швейное производство/фабрика. Что-то понятное, простое. Можно добавить какие-то элементы из швейного мира, можно без них, главное чтобы смотрелось органично и в тему;) Тоже на ваш вкус. Ориентир - третье фото. Название есть.

Хотелось бы получить результат в ближайшее время. Спасибо.