Работа для новичков - создать логотип в формате SVG

$1
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка169 просмотров
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здравствуйте уважаемые фрилансеры, работа для новичков. Нужно сделать мой логотип профиля в формате svg 

6 лет назад
lamapena
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
lev4yk
Лев 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
25 отзывов(-1)
6 лет назад
$1
1 день
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