Здравствуйте, необходимо нарисовать логотип на основе существующего (немного изменить) с прозрачным фоном. Оплата 250 рублей.
Создать Логотип подподающий под определение (комбинированный).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать логотип для широкой линейки потребительских товаров. Логотип будет наноситься на сам товар, а также на упаковку. Логотип должен подпадать под определение регистрирующих торговый знак органов как (комбинированный)
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