animalibin

Андрей animalibin

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

natuse4ka_87
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Логотип
Очень ответственный и исполнительный заказчик. Постановка задачи четко и по существу. Спасибо за возможность поработать над проектом! Рекомендую 100% )
Сделали логотип для садового центра, внесли все необходимые изменения, я получил логотип в разных форматах. Работой доволен, дизайнера рекомендую!
Ответный отзыв
natuse4ka_87
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$43
10 баллов
7 лет назад
Создать Логотип подподающий под определение (комбинированный).
Сотрудничество прошло отлично! Проект интересный, за что говорю -Спасибо!- ) Как заказчика Вас рекомендую 100%. Задача поставлена четко, всегда на связи, оплата вовремя. С уважением!
Заказали логотип, нам предложили 3 варианта по нашему тз, выбрали наиболее походящий, немного доработали его. Все в срок и по хорошей цене. Рекомендую данного исполнителя.
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