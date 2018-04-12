animalibin

Логттип для садового центра
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Логттип для садового центра
Нужно разработать дизайн лендинга для детского коврика для ванной, текста есть, нужен яркий уникальный дизайн. Доработка фотографий наших. Желательно примеры работ в детской нише.
Нужно разработать дизайн упаковки для детского коврика для ванны. Нужен опытный дизайнер, кто понимает в тонкостях последующей печати упаковки в типографии.
Нужно создать логотип для широкой линейки потребительских товаров. Логотип будет наноситься на сам товар, а также на упаковку. Логотип должен подпадать под определение регистрирующих торговый знак органов как (комбинированный)