Создание логотипа для студии красоты

Необходимо создать логотип для компании. Все задание находится в файле. Если остались еще вопросы, оперативно отвечу на сообщения. Будет хорошо, если будет 1-2 варианта, как будет смотреться логотип на продукте.. (фото примеров продукта в файле) Работы принимаются до ...
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Требуется логотип для студии красоты. Для использования на визитках, рекламе, вывески. Услуги студии: маникюр, педикюр, шугаринг, архитектура бровей. Название салона VELVETY, инстаграм velvety_studio.
p.s. после разработки logo потребуется сайт.
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