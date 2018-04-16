Логотип магазина одежды

Необходимо создать логотип для компании. Все задание находится в файле. Если остались еще вопросы, оперативно отвечу на сообщения. Будет хорошо, если будет 1-2 варианта, как будет смотреться логотип на продукте.. (фото примеров продукта в файле) Работы принимаются до ...