Логотип для проекта по безопастности

здравствуйте уважаемые фрилансеры, работа для новичков. Нужно сделать мой логотип профиля в формате svg
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Добрый день.
Необходим логотип для сайта (проекта) по информационной безопастности.
Требования к логотипу:
1. Логотип должен быть в векторном формате
2. Логотип должен красиво смотреться, как в цвете, так и в черно-белом исполнении.
3. Логотип должен иметь две составляющие - графический элемент и слово "Pentest"
4. Цветовая палитра на выбор исполнителя. Но желательно придерживаться "бизнес"-цветов, так как сайт создается для предоставления услуг.
Ссылки, которые помогут понять тематику логотипа и тематику будущего сайта:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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