Логотип для проекта по безопастности

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок695 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Добрый день.

Необходим логотип для сайта (проекта) по информационной безопастности.

Требования к логотипу:

1. Логотип должен быть в векторном формате

2. Логотип должен красиво смотреться, как в цвете, так и в черно-белом исполнении.

3. Логотип должен иметь две составляющие - графический элемент и слово "Pentest"

4. Цветовая палитра на выбор исполнителя. Но желательно придерживаться "бизнес"-цветов, так как сайт создается для предоставления услуг.

Ссылки, которые помогут понять тематику логотипа и тематику будущего сайта:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

http://pentest.ru/

https://pentest.com.ua/lp/

6 лет назад
Xim
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Победитель конкурса
GreenRed
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
#1
Очень грамотный исполнитель. Оригинальное решение с учетом всех нюансов ТЗ. Благодарю
Всем рекомендую Максима! Классный конкурс, правильно комментирует и направляет дизайнера. С оплатой проблем нет.
Заявки фрилансеров
GreenRed
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип компании

    Необходимо разработать логотип компании для использования его на официальных бланках и печати. Название организации: "Импульс Трейд". Сфера деятельности: торговля.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание логотипа для студии красоты

    $15

    Требуется логотип для студии красоты. Для использования на визитках, рекламе, вывески. Услуги студии: маникюр, педикюр, шугаринг, архитектура бровей. Название салона VELVETY, инстаграм velvety_studio. p.s. после разработки logo потребуется сайт.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание логотипа

    $80

    Необходимо создать логотип для компании. Все задание находится в файле.  Если остались еще вопросы, оперативно отвечу на сообщения. Будет хорошо, если будет 1-2 варианта, как будет смотреться логотип на продукте.. (фото примеров продукта в файле) Работы принимаются до ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать Лого, флаер и визитки

    Для туристической фирмы на Гаваях. Что требуется по заказы  1) лого (в векторе, чтобы корректно открывалось в Adobe Illustrator'a)  2) дизайн визиток и дизайн флаера – файлы должны быть готовы для принта, т.е. PDF весии отдельные (CMYK).   Задания ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать Логотип подподающий под определение (комбинированный).

    Нужно создать логотип для широкой линейки потребительских товаров. Логотип будет наноситься на сам товар, а также на упаковку. Логотип должен подпадать под определение регистрирующих торговый знак органов как (комбинированный)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип

    Клинингова компания, название ещо не утвержденно но выглдеть будет примерно так, возможно чистый сервис. Планируется развитие на все Украинский уровень. Запрос в том что логотип должен быть простой и броский, узноваемый,  цвета синий, оранжевый, голубой, зеленый белый.

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад