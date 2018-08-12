Логотип для магазина косметики в instagram

Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки818 просмотров
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Добрый день! Нужно создать логотип для Инстаграм-магазина косметики. Примерно как на прикреплённом фото (единорог, розовые оттенки, цветы).

5 лет назад
daryabor
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$30
1 день
Исполнением заказа довольна. На правки Андрей реагирует быстро,вносит требуемые коррективы, дает мотивированные советы, стоит или не стоит что-либо менять. Дружелюбный подход и быстрый результат. Рекомендую!
Все прошло на отлично! Понятная постановка задачи. Быстрый фидбек. Клиент всегда на связи. Оплата без задержки. Рекомендую к сотрудничеству.
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