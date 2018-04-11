Разработать логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок224 просмотра
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Название: LaserStore

Адрес сайта: LaserStore.shop

Компания занимается разработкой инновационных всяких штук (не цифровых товаров), например разработка 3Д сканеров, вращающихся механизмов, платформ и прочего другого.

Если проще описать, есть мини лаборатория, которая создает что-то интересное что люди могут использовать в повседневной жизни и не только.

Что хочется увидеть что-то простое и интересное, сначала смотрим на концепт, потом его рисуем, исполнителей буду выбирать несколько.

Логотип: должен быть как в черно-белым  так и в цветном.

6 лет назад
maccen
Олег 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
38 минут назад
6 лет назад
$50
2 дня
Все отлично, быстро и качественно. Постоянно на связи понимающий исполнитель, рекомендую!
Отлично поработали! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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