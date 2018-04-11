Разработать логотип

Название: LaserStore

Адрес сайта: LaserStore.shop

Компания занимается разработкой инновационных всяких штук (не цифровых товаров), например разработка 3Д сканеров, вращающихся механизмов, платформ и прочего другого.

Если проще описать, есть мини лаборатория, которая создает что-то интересное что люди могут использовать в повседневной жизни и не только.

Что хочется увидеть что-то простое и интересное, сначала смотрим на концепт, потом его рисуем, исполнителей буду выбирать несколько.

Логотип: должен быть как в черно-белым так и в цветном.