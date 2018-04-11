Добрый день! Нужно создать логотип для Инстаграм-магазина косметики. Примерно как на прикреплённом фото (единорог, розовые оттенки, цветы).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название: LaserStore
Адрес сайта: LaserStore.shop
Компания занимается разработкой инновационных всяких штук (не цифровых товаров), например разработка 3Д сканеров, вращающихся механизмов, платформ и прочего другого.
Если проще описать, есть мини лаборатория, которая создает что-то интересное что люди могут использовать в повседневной жизни и не только.
Что хочется увидеть что-то простое и интересное, сначала смотрим на концепт, потом его рисуем, исполнителей буду выбирать несколько.
Логотип: должен быть как в черно-белым так и в цветном.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сам сайт еще в разработке. Название сайта - sv-parts.kz Пожелания - поскольку SV - аббревиатура, ее включить в центр логотипа. Нужен лого в векторе, цветной. ps. Есть еще один наш сайт из автомобильной тематике - http://autoramki.kz, стиль лого для ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Добрый день. Необходим логотип для сайта (проекта) по информационной безопастности. Требования к логотипу: 1. Логотип должен быть в векторном формате 2. Логотип должен красиво смотреться, как в цвете, так и в черно-белом исполнении. 3. Логотип должен иметь две составляющие - ...Завершен6 лет назад
- $1
здравствуйте уважаемые фрилансеры, работа для новичков. Нужно сделать мой логотип профиля в формате svgЗавершен6 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип магазина молодёжной одежды.Завершен6 лет назад
Необходимо разработать логотип компании для использования его на официальных бланках и печати. Название организации: "Импульс Трейд". Сфера деятельности: торговля.Завершен6 лет назад
- $15
Требуется логотип для студии красоты. Для использования на визитках, рекламе, вывески. Услуги студии: маникюр, педикюр, шугаринг, архитектура бровей. Название салона VELVETY, инстаграм velvety_studio. p.s. после разработки logo потребуется сайт.Завершен6 лет назад
- $80
Необходимо создать логотип для компании. Все задание находится в файле. Если остались еще вопросы, оперативно отвечу на сообщения. Будет хорошо, если будет 1-2 варианта, как будет смотреться логотип на продукте.. (фото примеров продукта в файле) Работы принимаются до ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Для туристической фирмы на Гаваях. Что требуется по заказы 1) лого (в векторе, чтобы корректно открывалось в Adobe Illustrator'a) 2) дизайн визиток и дизайн флаера – файлы должны быть готовы для принта, т.е. PDF весии отдельные (CMYK). Задания ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработать серию знаков подчеркивающие (объясняющие) конкурентные преимущества продукта.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт6 лет назад