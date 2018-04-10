Разработка логотипа, визитки, слогана для магазина сантехники.

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки306 просмотров
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Название магазина - "Сантех-Ас". (Ас - имеется ввиду первый, лучший в своей области деятельности).

Основное направление деятельности - торговля:

-инженерная сантехника

-смесители и комплектующие

-мебель для ванной комнаты, санфаянс.

Второе направление - сантехнические работы:

-монтаж и замена труб водоснабжения, отопления, канализации

-установка, замена счётчиков, полотенцесушителей

-установка душевых кабин, унитазов, моек...

-ремонт смесителей и т.д.

Всю информацию для визитки (контакты, сайт, адрес) в личной переписке сообщу исполнителю.

6 лет назад
Sander78
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
natuse4ka_87
Наталья 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$43
3 дня
Благодарю Наталью за сотрудничество! Результат работы полностью устроил. Заказ выполнен даже раньше оговоренного срока! Рекомендую!
Александр, спасибо за интересный проект! Приятно было с Вами работать. Все прошло отлично! И постановка задачи и моментальная оплата, всегда на связи, что позволило оперативно завершить проект. Рекомендую Вас, как ответственного заказчика!
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