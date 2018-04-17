Private label logo

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20

конкурс продлен до 16/04

Нужно создать логотип для медных кружек. Логотип будет наноситься на сам товар, а также на упаковку.

Логотип должен содержать имя + знак, символ, аббревиатура , который возможно будет применить затем самостоятельно,

без имени, на упаковке.

Логотип должен быть простой ,так как будет вырезаться на изделиях из метала в качестве клейма, так же должен быть хорошо и отчетливо читаемое с графикой. Перенасыщать дополнительными элементами не нужно.

Акцент сделать на названии.

Ассоциации : статус, премиум сегмент, доверие, новизна, стиль.

Стиль:

Выдержанный, стильный, лаконичный (в векторе, для корректно открывалось в Adobe Illustrator'a) .

Дополнительная информация в тз

https://docs.google.com/document/d/1Ss3dBKu7OvugJHq0qo8I9PiA1ehHrNH2xzjwWGeV11U/edit?usp=sharing

Пожалуйста не стесняйтесь задавать вопросы.

Спасибо за Ваше внимание