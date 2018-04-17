Private label logo

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок899 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50
#2$20

конкурс продлен до 16/04

Нужно создать логотип для медных кружек. Логотип будет наноситься на сам товар, а также на упаковку.

Логотип должен содержать имя + знак, символ, аббревиатура , который возможно будет применить затем самостоятельно,

без имени, на упаковке.

Логотип должен быть простой ,так как будет вырезаться на изделиях из метала в качестве клейма, так же должен быть хорошо и отчетливо читаемое с графикой. Перенасыщать дополнительными элементами не нужно. 

Акцент сделать на названии.

Ассоциации : статус, премиум сегмент, доверие, новизна, стиль. 

Стиль:

Выдержанный, стильный, лаконичный (в векторе, для корректно открывалось в Adobe Illustrator'a) .

Дополнительная информация в тз

https://docs.google.com/document/d/1Ss3dBKu7OvugJHq0qo8I9PiA1ehHrNH2xzjwWGeV11U/edit?usp=sharing

Пожалуйста не стесняйтесь задавать вопросы.

Спасибо за Ваше внимание

6 лет назад
Pavel8611
Павел 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Победители конкурса
GreenRed
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
#1
Четко понимает тз, предоставляет широкий выбор вариантов. Работает быстро, качественно и без соплей)) Рекомендую
Спасибо за проект! Всем рекомендую Павла! Четко поставленная задача - гарантия результата! Уверен поработаем еще. С оплатой проблем нет.
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#2
Виктория предоставляет широкий выбор вариантов. Работает быстро, качественно Рекомендую
Спасибо за интересный конкурс. Все отлично, рекомендую!
Заявки фрилансеров
GreenRed
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
#1
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#2
  • Похожие заказы

  • Логотип

    $25

    Нужно отрисовать логотип для сайта http://vysota214.ru/ компания занимается асфальтированием, и нужен бренд для выхода на крупные заказы. Цветовую гамму желательно оставить зеленую как на сайте. Если нужны какие-либо подробности - задавайте вопросы или бриф скиньте

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для PR-агентства

    $30

    Приветствую! Требуется создать логотип с нуля для компании, специализирующейся на проведении PR-акций в социальных сетях и СМИ Значки - по желанию, можно и исключительно буквами изобразить По цветовой гамме нет пожеланий, рассмотрю любые варианты. [b]Название компании (основной текст логотипа):[/b] ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для онлайн-сервиса

    Необходимо разработать логотип (+ favicon на его основе) для онлайн-сервиса по разработке бизнес-планов для предпринимателей в двух вариациях под белый и тёмный фоны. Сервис называется "Плановод". Самого сайта, его дизайна, фирменных цветов ещё нет. Логотип должен ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перерисовать логотип

    $10

    Перерисовать логотип в уже имеющейся стилистике ( шрифт ). Заменить одно слово (смотреть пример) "Good" на "Evro" и "Shina" на "Shiny". Подготовить PNG файлы для последующего использования на сайте и в печати. Оплата Яндекс Кошелек ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа, визитки, слогана для магазина сантехники.

    Название магазина - "Сантех-Ас". (Ас - имеется ввиду первый, лучший в своей области деятельности). Основное направление деятельности - торговля: -инженерная сантехника -смесители и комплектующие -мебель для ванной комнаты, санфаянс. Второе направление - сантехнические работы: -монтаж и замена труб водоснабжения, отопления, канализации -установка, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Три логотипа для швейного производства

    Здравствуйте!  Нужно создать три логотипа. 1. Компания по производству платьев. Логотип нужен простой, и в то же время дорогой, строгий. Ориентир - Шанель, Диор, Прада, Ив Сен Лоран и т.д. Название бренда есть.  2. Ателье по пошиву одежды ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать логотип

    $20

    Название: LaserStore Адрес сайта: LaserStore.shop Компания занимается разработкой инновационных всяких штук (не цифровых товаров), например разработка 3Д сканеров, вращающихся механизмов, платформ и прочего другого. Если проще описать, есть мини лаборатория, которая создает что-то интересное что люди могут использовать в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для сайта интернет-магазина запчастей

    Сам сайт еще в разработке. Название сайта - sv-parts.kz Пожелания - поскольку SV - аббревиатура, ее включить в центр логотипа.  Нужен лого в векторе, цветной.   ps. Есть еще один наш сайт из автомобильной тематике - http://autoramki.kz, стиль лого для ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для проекта по безопастности

    $50

    Добрый день. Необходим логотип для сайта (проекта) по информационной безопастности. Требования к логотипу: 1. Логотип должен быть в векторном формате 2. Логотип должен красиво смотреться, как в цвете, так и в черно-белом исполнении. 3. Логотип должен иметь две составляющие - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад