Private label logo

Добрый день! Нужно создать логотип для Инстаграм-магазина косметики. Примерно как на прикреплённом фото (единорог, розовые оттенки, цветы).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
конкурс продлен до 16/04
Нужно создать логотип для медных кружек. Логотип будет наноситься на сам товар, а также на упаковку.
Логотип должен содержать имя + знак, символ, аббревиатура , который возможно будет применить затем самостоятельно,
без имени, на упаковке.
Логотип должен быть простой ,так как будет вырезаться на изделиях из метала в качестве клейма, так же должен быть хорошо и отчетливо читаемое с графикой. Перенасыщать дополнительными элементами не нужно.
Акцент сделать на названии.
Ассоциации : статус, премиум сегмент, доверие, новизна, стиль.
Стиль:
Выдержанный, стильный, лаконичный (в векторе, для корректно открывалось в Adobe Illustrator'a) .
Дополнительная информация в тз
https://docs.google.com/document/d/1Ss3dBKu7OvugJHq0qo8I9PiA1ehHrNH2xzjwWGeV11U/edit?usp=sharing
Пожалуйста не стесняйтесь задавать вопросы.
Спасибо за Ваше внимание
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