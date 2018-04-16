Логотип для PR-агентства

# 1 — $ 30

Приветствую!

Требуется создать логотип с нуля для компании, специализирующейся на проведении PR-акций в социальных сетях и СМИ

Значки - по желанию, можно и исключительно буквами изобразить

По цветовой гамме нет пожеланий, рассмотрю любые варианты.

Название компании (основной текст логотипа): ЭСЭМЭМ

Слоган (должен быть в логотипе в качестве дополнительного текста): Медийный херассмент

Единственное пожелание - логотип должен быть в 2D без излишне сложных фигур. Лого нужен в векторном формате, других требований нет

Для наглядности прилагаю к задаче пару примеров логотипов, которые нравятся с точки зрения оригинальности и исполнения.

Конкурс продлится до 16 апреля!