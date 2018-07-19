ilyakuskalo

Илья ilyakuskalo

 
33 годаРоссия/Владивосток
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Нужна консультация бухгалтера по декларациям на ОСНО

    Приветствую! Нужна консультация бухгалтера следующего характера: Сейчас занимаемся ликвидацией двух ликвидацией двух своих старых компаний Компании на ОСНО, нужно привести налоговую отчетность в порядок С обоих были отгрузки чуть больше, чем на 1 млн рублей с каждой (с одной ...

    Бухгалтерские услуги7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо спроектировать несколько единиц мебели в БАЗИС 11

    Приветствую! Необходимо спроектировать несколько единиц мебели в программе БАЗИС 11 Именно в ней, так как только ее формат подходит для мебельного цеха - Офисный стол с приставкой - Шкаф для бумаг в офис шириной 600 мм с полками и ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Конкурс на логотип юридической фирмы

    $30

    Приветствую! Объявляю конкурс на разработку логотипа для информационного проекта. Единственная надпись: Служба экономической безопасности Значок: Должен подчеркивать основное направление работы - комплекс юридических/технических услуг по защите финансовой безопасности организаций. Компания работает на стыке IT и юриспруденции [b]Щит, наверное, не нужен. Слишком ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написание обработки 1С

    $20

    Добрый день! Нужна обработка 1С для 1С:бухгалтерия 3, проф Для импорта счетов-фактур из Excel файла Структура файла проста: Дата | Сумма | ИНН контрагента Счета фактуры бывает нужно загружать входящие и исходящие Задача такая: Выбираем нашу компанию из базы 1С, входящие или ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Конкурс на разработку логотипа для информ. проекта

    Приветствую! Объявляю конкурс на разработку логотипа для информационного проекта. [b]Единственная надпись:[/b] Добрейший вечерок [b]Заглавные или прописные буквы[/b] - на Ваше усмотрение, рассмотрю любые вариации [b]Форм-фактор[/b] желательно ближе к квадратному (то есть по одному слову на каждой строке, [b]в одну ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка сайта + натяжка на Wordpress

    $120

    Приветствую! Необходима верстка сайта + натяжка на Wordpress.  С полной адаптацией под мобильные устройства через bootstrap 4 (макеты есть) [b]5 разных страниц, включая главную. Главная [url=https://ibb.co/LRKb0Xm]https://ibb.co/LRKb0Xm[/url][/b] Доп. контент на страницах нужно вывести через ACF, подразделы - через иерархию страниц Подробное ТЗ ...

    WordPressВерстка сайтаBootstrap
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется разработка адаптивного дизайна сайта (десктоп + адаптация)

    $120

    Приветствую! Требуется разработка адаптивного дизайна сайта (десктоп + мобильная версия) Максимальная ширина сайта на десктопе - 1200px Так же нужны макеты двух адаптаций - для экранов 800-1150 и для мобильных устройств (так, чтобы можно было сверстать в одном ...

    Дизайн сайтаBootstrap
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установка двух Windows через Virtual Box на Ubuntu

    Есть выделенный сервер с Ubuntu 16.04 и 32 гб оперативной памяти Куплен у фаствпс Необходимо через virtualbox разделить сервер и поставить 2 независимых триальных Windows server 2016 datacenter (с распределением оперативной памяти 10/20), а также настроить подключение ...

    Ubuntu
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Конкурс на дизайн лендинга

    $90

    Приветствую! Есть полностью готовая презентация в форматах PDF и PPTx, на основании которой необходимо разработать дизайн лендинг страницы Желательно, конечно, чтобы в каждом блоке отображалась часть информации или основная, а по клику - разворачивалась, это нужно отразить ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать обработку 1С

    $35

    Приветствую! Необходимо написать обработку 1С 1С предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 Задача в следующем - есть список счетов-фактур, которые и в 1С, и в excel Необходимо по списку экселя внести изменения в счета-фактуры по одной из компаний в базе на ...

    1С-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Быстрый конкурс на разработку логотипа

    $30

    Приветствую! Объявляется конкурс на разработку логотипа для компании, работающей в сфере кинематографа и съемки сериалов [b]Логотип должен быть в 2 вариантах - на русском и английском языке[/b] В логотипе должно быть полное название и аббревиатура [b]Название компании: [/b]Московская индустрия кино ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скрипт генерации Excel-документов (счетов-фактур, УПД)

    $130

    Приветствую! Необходимо написать скрипт для упрощения документооборота Суть задачи в том, что нужно автоматически генерировать универсальные передаточные документы, исходя из данных, указанных в 2 дополнительных таблицах на основании уже заполненного остальными данными шаблона в формате Excel (меняются ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки в коде самописного интернет-магазина

    $20

    Приветствую! Когда-то, еще в 2008 году одна из региональных студий разработала для нас сайт интернет-магазина на самописном движке Тогда это казалось разумным выбором, но сейчас код, конечно, устарел и приходится реализовывать каждую мелкую доработку (уже просто необходимую, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать 5 баннеров 950x350 пикселей для слайдера на сайте

    $25

    Приветствую! Нужно нарисовать для сайта 5 баннеров в едином стиле [b]Разрешение:[/b] 950x350 пикселей Нет никаких особых требований - для каждого баннера нужен правильно подобранный фон в виде фотографии, добавить название раздела и список основных оказываемых услуг по направлению. ...

    Баннеры37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать 42 иконки для сайта юридических услуг в PNG

    $30

    Приветствую! Есть задача по созданию иконок для сайта юридических услуг по одной иконке на каждую услугу Иконки нужны в 2 разрешениях: 16x16 пикселей и 256x256 пикселей. Вектор не нужен, достаточно PNG формата В приложении используемые сейчас на сайте ...

    Иконки и Пиксель-арт19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Быстрый конкурс на логотип для магазина/сервиса мобильных телефонов

    $40

    Приветствую! Объявляется конкурс на создание логотипа для магазина, который будет заниматься всеми мобильными устройствами, их ремонтом, а так же продажей аксессуаров к ним.  [b]Название:[/b] #айчтототам [b]Слоган (также должен быть в лого): [/b]зашёл, купил, доволен [b]Требования к логотипу: [/b]все буквы маленькие, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать PHP-скрипт постинга комментариев в Инстаграм

    $70

    Приветствую! Есть задача по написанию скрипта постинга комментариев в Инстаграме для собственных нужд.  У нас есть несколько десятков аккаунтов, количество которых в перспективе планируется увеличить до сотни, с них мы периодически пишем комментарии к постам и ставим ...

    PHPДоработка скриптаSQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для магазина/сервиса техники Apple

    $50

    Приветствую! Объявляю конкурс на дизайн логотипа магазина/сервиса техники Apple [b]Чем занимается компания:[/b] - Продажа техники Apple в специализированной сети розничных магазинов - Обслуживание и ремонт техники Apple в специализированной сети розничных магазинов Сейчас логотип есть и он устраивает, в целом, но смотрится ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Быстрый конкурс на логотип для консалтинговой компании

    $30

    Приветствую! Объявляется короткий конкурс на создание логотипа для консалтинговой/юридической компании.  [b]Название компании (должно быть в логотипе):[/b] Стандарт [b]Слоган (этот текст также должен присутствовать в лого):[/b] Комплексное сопровождение бизнеса [b]Основные оказываемые услуги:[/b] - Подготовка документов; - Сопровождение сделок; - Представительство интересов (в том числе в судах); - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип для PR-агентства

    $30

    Приветствую! Требуется создать логотип с нуля для компании, специализирующейся на проведении PR-акций в социальных сетях и СМИ Значки - по желанию, можно и исключительно буквами изобразить По цветовой гамме нет пожеланий, рассмотрю любые варианты. [b]Название компании (основной текст логотипа):[/b] ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
netgraphics
Евгений 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Конкурс на логотип юридической фирмы
Был рад сотрудничеству, моментальная оплата. Спасибо за конкурс!
Уже второй раз работаю с Евгением, отличное качество логотипов, выглядит современно и просто. И главное - точно по ТЗ, ничего лишнего и неуместного в логотипах нет
Ответный отзыв
richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$100
10 баллов
4 года назад
Написание обработки 1С
Всё хорошо - постоянная связь, оплата (Илья даже сделал предоплату, за что отдельная благодарность). Очень приятно сотрудничать с серъёзным заказчиком.
Все отлично, спасибо! Буду обращаться еще
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Конкурс на разработку логотипа для информ. проекта
Илья прекрасный заказчик! Всем рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за конкурс)
Не в первый раз заказывал логотип, всегда все на очень высоком уровне, спасибо!)
Ответный отзыв
BarnyBroken
Алексей 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Конкурс на дизайн лендинга
Спасибо за победу в конкурсе. Хороший заказчик !)
Спасибо за отличный макет, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
GreenRed
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Быстрый конкурс на разработку логотипа
Спасибо за победу в конкурсе.
Отличная работа, творческий подход к созданию логотипа, спасибо!
Ответный отзыв