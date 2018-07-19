ilyakuskalo

Приветствую! Нужна консультация бухгалтера следующего характера: Сейчас занимаемся ликвидацией двух ликвидацией двух своих старых компаний Компании на ОСНО, нужно привести налоговую отчетность в порядок С обоих были отгрузки чуть больше, чем на 1 млн рублей с каждой (с одной ...
- Бухгалтерские услуги7 заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую! Необходимо спроектировать несколько единиц мебели в программе БАЗИС 11 Именно в ней, так как только ее формат подходит для мебельного цеха - Офисный стол с приставкой - Шкаф для бумаг в офис шириной 600 мм с полками и ...Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Приветствую! Объявляю конкурс на разработку логотипа для информационного проекта. Единственная надпись: Служба экономической безопасности Значок: Должен подчеркивать основное направление работы - комплекс юридических/технических услуг по защите финансовой безопасности организаций. Компания работает на стыке IT и юриспруденции [b]Щит, наверное, не нужен. Слишком ...Завершен3 года назад
- $20
Добрый день! Нужна обработка 1С для 1С:бухгалтерия 3, проф Для импорта счетов-фактур из Excel файла Структура файла проста: Дата | Сумма | ИНН контрагента Счета фактуры бывает нужно загружать входящие и исходящие Задача такая: Выбираем нашу компанию из базы 1С, входящие или ...1С-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Приветствую! Объявляю конкурс на разработку логотипа для информационного проекта. [b]Единственная надпись:[/b] Добрейший вечерок [b]Заглавные или прописные буквы[/b] - на Ваше усмотрение, рассмотрю любые вариации [b]Форм-фактор[/b] желательно ближе к квадратному (то есть по одному слову на каждой строке, [b]в одну ...Завершен5 лет назад
- $120
Приветствую! Необходима верстка сайта + натяжка на Wordpress. С полной адаптацией под мобильные устройства через bootstrap 4 (макеты есть) [b]5 разных страниц, включая главную. Главная [url=https://ibb.co/LRKb0Xm]https://ibb.co/LRKb0Xm[/url][/b] Доп. контент на страницах нужно вывести через ACF, подразделы - через иерархию страниц Подробное ТЗ ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $120
Приветствую! Требуется разработка адаптивного дизайна сайта (десктоп + мобильная версия) Максимальная ширина сайта на десктопе - 1200px Так же нужны макеты двух адаптаций - для экранов 800-1150 и для мобильных устройств (так, чтобы можно было сверстать в одном ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть выделенный сервер с Ubuntu 16.04 и 32 гб оперативной памяти Куплен у фаствпс Необходимо через virtualbox разделить сервер и поставить 2 независимых триальных Windows server 2016 datacenter (с распределением оперативной памяти 10/20), а также настроить подключение ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $90
Приветствую! Есть полностью готовая презентация в форматах PDF и PPTx, на основании которой необходимо разработать дизайн лендинг страницы Желательно, конечно, чтобы в каждом блоке отображалась часть информации или основная, а по клику - разворачивалась, это нужно отразить ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $35
Приветствую! Необходимо написать обработку 1С 1С предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 Задача в следующем - есть список счетов-фактур, которые и в 1С, и в excel Необходимо по списку экселя внести изменения в счета-фактуры по одной из компаний в базе на ...1С-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Приветствую! Объявляется конкурс на разработку логотипа для компании, работающей в сфере кинематографа и съемки сериалов [b]Логотип должен быть в 2 вариантах - на русском и английском языке[/b] В логотипе должно быть полное название и аббревиатура [b]Название компании: [/b]Московская индустрия кино ...Завершен5 лет назад
- $130
Приветствую! Необходимо написать скрипт для упрощения документооборота Суть задачи в том, что нужно автоматически генерировать универсальные передаточные документы, исходя из данных, указанных в 2 дополнительных таблицах на основании уже заполненного остальными данными шаблона в формате Excel (меняются ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Приветствую! Когда-то, еще в 2008 году одна из региональных студий разработала для нас сайт интернет-магазина на самописном движке Тогда это казалось разумным выбором, но сейчас код, конечно, устарел и приходится реализовывать каждую мелкую доработку (уже просто необходимую, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Приветствую! Нужно нарисовать для сайта 5 баннеров в едином стиле [b]Разрешение:[/b] 950x350 пикселей Нет никаких особых требований - для каждого баннера нужен правильно подобранный фон в виде фотографии, добавить название раздела и список основных оказываемых услуг по направлению. ...Баннеры37 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Приветствую! Есть задача по созданию иконок для сайта юридических услуг по одной иконке на каждую услугу Иконки нужны в 2 разрешениях: 16x16 пикселей и 256x256 пикселей. Вектор не нужен, достаточно PNG формата В приложении используемые сейчас на сайте ...Иконки и Пиксель-арт19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Приветствую! Объявляется конкурс на создание логотипа для магазина, который будет заниматься всеми мобильными устройствами, их ремонтом, а так же продажей аксессуаров к ним. [b]Название:[/b] #айчтототам [b]Слоган (также должен быть в лого): [/b]зашёл, купил, доволен [b]Требования к логотипу: [/b]все буквы маленькие, ...Завершен6 лет назад
- $70
Приветствую! Есть задача по написанию скрипта постинга комментариев в Инстаграме для собственных нужд. У нас есть несколько десятков аккаунтов, количество которых в перспективе планируется увеличить до сотни, с них мы периодически пишем комментарии к постам и ставим ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Приветствую! Объявляю конкурс на дизайн логотипа магазина/сервиса техники Apple [b]Чем занимается компания:[/b] - Продажа техники Apple в специализированной сети розничных магазинов - Обслуживание и ремонт техники Apple в специализированной сети розничных магазинов Сейчас логотип есть и он устраивает, в целом, но смотрится ...Завершен6 лет назад
- $30
Приветствую! Объявляется короткий конкурс на создание логотипа для консалтинговой/юридической компании. [b]Название компании (должно быть в логотипе):[/b] Стандарт [b]Слоган (этот текст также должен присутствовать в лого):[/b] Комплексное сопровождение бизнеса [b]Основные оказываемые услуги:[/b] - Подготовка документов; - Сопровождение сделок; - Представительство интересов (в том числе в судах); - ...Завершен6 лет назад
- $30
Приветствую! Требуется создать логотип с нуля для компании, специализирующейся на проведении PR-акций в социальных сетях и СМИ Значки - по желанию, можно и исключительно буквами изобразить По цветовой гамме нет пожеланий, рассмотрю любые варианты. [b]Название компании (основной текст логотипа):[/b] ...Завершен6 лет назад