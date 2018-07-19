ilyakuskalo

Приветствую! Нужна консультация бухгалтера следующего характера: Сейчас занимаемся ликвидацией двух ликвидацией двух своих старых компаний Компании на ОСНО, нужно привести налоговую отчетность в порядок С обоих были отгрузки чуть больше, чем на 1 млн рублей с каждой (с одной ...