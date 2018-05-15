Быстрый конкурс на логотип для магазина/сервиса мобильных телефонов

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок938 просмотров
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#1$40

Приветствую!

Объявляется конкурс на создание логотипа для магазина, который будет заниматься всеми мобильными устройствами, их ремонтом, а так же продажей аксессуаров к ним. 

Название: #айчтототам

Слоган (также должен быть в лого): зашёл, купил, доволен

Требования к логотипу: все буквы маленькие, обязательно должен быть хештег перед словом. Цвета - любые на Ваше усмотрение. Векторный формат на выходе

Лого хотелось бы видеть в 2Д достаточно простым без лишних заморочек, значок вполне может быть, но остается на Ваше усмотрение

Конкурс продлится до 12 мая, 10:00 Мск

6 лет назад
ilyakuskalo
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
6 лет назад
#1
Спасибо за очередной отличный логотип!
Спасибо за конкурс. Все отлично, мои наилучшие рекомендации!
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
6 лет назад
#1
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