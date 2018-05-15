Логотип ОНЛАЙН (не оффлайн) шахматной школы для детей и взрослых Название - Space chess (chess space) т.е тут игра слов можно перевести и как Космические шахматы (типа высокий уровень игры будет, как космос), и как Шахматное ...
Быстрый конкурс на логотип для магазина/сервиса мобильных телефонов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Объявляется конкурс на создание логотипа для магазина, который будет заниматься всеми мобильными устройствами, их ремонтом, а так же продажей аксессуаров к ним.
Название: #айчтототам
Слоган (также должен быть в лого): зашёл, купил, доволен
Требования к логотипу: все буквы маленькие, обязательно должен быть хештег перед словом. Цвета - любые на Ваше усмотрение. Векторный формат на выходе
Лого хотелось бы видеть в 2Д достаточно простым без лишних заморочек, значок вполне может быть, но остается на Ваше усмотрение
Конкурс продлится до 12 мая, 10:00 Мск
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