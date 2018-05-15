Быстрый конкурс на логотип для магазина/сервиса мобильных телефонов

# 1 — $ 40

Приветствую!

Объявляется конкурс на создание логотипа для магазина, который будет заниматься всеми мобильными устройствами, их ремонтом, а так же продажей аксессуаров к ним.

Название: #айчтототам

Слоган (также должен быть в лого): зашёл, купил, доволен

Требования к логотипу: все буквы маленькие, обязательно должен быть хештег перед словом. Цвета - любые на Ваше усмотрение. Векторный формат на выходе

Лого хотелось бы видеть в 2Д достаточно простым без лишних заморочек, значок вполне может быть, но остается на Ваше усмотрение

Конкурс продлится до 12 мая, 10:00 Мск