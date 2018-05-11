Разработка логотипа для ИМ Онсад.ру

Нужен логотип компании(Производство бань, дачных домиков, домов в комплекте из бруса) Есть примерное виденье - во вложении. Хотелось получить в идеальном качестве макет для высококачественной печати.
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Требуется разработать логотип для интернет магазина товаров для сада и огорода Онсад.ру
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