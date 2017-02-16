С Светланой работаю уже не впервые и каждый раз только положительные впечатления! Все работы выполнялись на должном уровне, строго к оговоренному времени, а зачастую и раньше. Светлана внимательно выслушивает все пожелания и вносит необходимые доработки или исправления. Четкость, профессионализм, доброжелательность – отличительные особенности данного дизайнера.