kotete

Кирилл Котынкин kotete

 
37 летРоссия/Калуга
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$100
10 баллов
год назад
Разработка логотипа для Onsad.ru
Еще один интересный проект и приятное сотрудничество! Работаем дальше :)
С Светланой работаю уже не впервые и каждый раз только положительные впечатления! Все работы выполнялись на должном уровне, строго к оговоренному времени, а зачастую и раньше. Светлана внимательно выслушивает все пожелания и вносит необходимые доработки или исправления. Четкость, профессионализм, доброжелательность – отличительные особенности данного дизайнера.
Ответный отзыв
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
день назад
$500
10 баллов
3 года назад
Настройка рекламы для интернет-магазина в Гугл, Яндекс, Фб
Кирилл - отличный заказчик: полная информация по проекту, своевременная оплата, коммуникация на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству! P.S.: спасибо за интересный проект, продолжаем работу :)
Сотрудничаем уже не первый месяц. Работа выполнена четко и ответственно, результат - увеличение продаж и снижение расходов на рекламу. Всем рекомендую
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа для ИМ Онсад.ру
Кирилл, очень рада нашему сотрудничеству. Ну, очень позитивный проект! Работалось легко и радостно. Все деловые моменты: тех.задание, оплата, обратная связь безупречны.
Светлана потрясающий дизайнер. Когда я создавал заказ, у меня не было сформированного представления о том, каким должен быть логотип. Однако первый же вариант сразу в точку! Обязательно буду обращаться еще и рекомендовать ее.
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richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Обработка кода номенклатуры в артикул
Всегда на связи. Оперативно оплатил работу. Рекоммендую
Отлично. Сделал быстро и качественно. Всем рекомендую
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Glebkruk
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Простой баннер для сайта
Хороший заказчик ! четкие задачи и приятная атмосфера!
Все отлично сделал. Молодец. Рекомендую
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