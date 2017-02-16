Необходимо разработать логопит в нескольких вариантах для интернет магазина
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
год назад
Необходимо разработать логопит в нескольких вариантах для интернет магазина
Илья, добрый день. Меня интересует настройка рекламы для интернет магазина товаров для сада и огорода. Вы сейчас свободны для работы?
Настроить поисковую, медийную, товарную рекламу в Директе, Гугл Эдс и Фейсбуке. Регулярно следить за рекламой и оптимизировать ее.
Требуется разработать логотип для интернет магазина товаров для сада и огорода Онсад.ру
Необходимо написать обработку, которая формирует артикул на основании кода номенклатуры.
Нужен баннер, 1920×1080, jpg Цветовая схема, как на примере. Лампа и рассада как на примере. Надпись "вырастет все" в одну строку сверху, шрифт тоже листьями. Левую нижнюю четверть оставить пустой