Требуется разработка логотипа и знака для бренда. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, который будет отражать сущность компании. Ожидается предоставление нескольких концепций на выбор.
Разработка логотипа для Onsad.ru
Необходимо разработать логопит в нескольких вариантах для интернет магазина
Выбранный исполнитель
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