Разработка логотипа для Onsad.ru

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Завершен1 заявка62 просмотра

Необходимо разработать логопит в нескольких вариантах для интернет магазина

3 года назад
kotete
Кирилл 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$100
4 дня
Escrow
С Светланой работаю уже не впервые и каждый раз только положительные впечатления! Все работы выполнялись на должном уровне, строго к оговоренному времени, а зачастую и раньше. Светлана внимательно выслушивает все пожелания и вносит необходимые доработки или исправления. Четкость, профессионализм, доброжелательность – отличительные особенности данного дизайнера.
Еще один интересный проект и приятное сотрудничество! Работаем дальше :)

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад

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