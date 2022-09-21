Логотип бренда

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Завершен12 заявок167 просмотров

На основании ТЗ создать логотип для благотворительного фонда.

3 года назад
Nataliia17
Наталья 
43 года
7 лет в сервисе
Была
7 дней назад

Выбранный исполнитель

david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$25
2 дня
Escrow
Оперативно создал классный логотип, терпеливо вносил корректировки. Сотрудничество понравилось, рекомендую!
Спасибо за заказ! Очень интересный опыт, рад что получилось сделать то , что хотели Рекомендую к сотрудничеству!!

Заявки фрилансеров

Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
3 года назад
Александр
 
21 год
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Михаил
 
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201 отзыв
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Лучший дизайнер логотипов апреля
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Александр
 
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david0109
Давид 
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