Нужно придумать логотип,с именем Наталья. Для салона красоты.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт32 заявки479 просмотров

Нужно создать логотип в черно золотом фоне

3 года назад
guest_16635747191218
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 отзывов(-1)
3 года назад
Ольга
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Дастан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
день назад
106 отзывов
3 года назад
Юліана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Євген
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евеліна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Ілля
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
3 года назад
Виктория
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
3 года назад
Марина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Андрей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Таисия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
12 часов назад
1 отзыв
3 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
3 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Наталья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Константин
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Анастасия
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
51 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
71 отзыв(-3)
3 года назад
София
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
201 отзыв
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Тамара
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад
Аліна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
9 дней назад
64 отзыва
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
257 отзывов
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
105 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Логотип название.

    Требуется разработать логотип для салона красоты с именем Наталья. Логотип должен быть выполнен в черно-золотом тоне и отражать основные услуги салона: брови, ресницы и педикюр. Внимание к деталям и стильный дизайн обязательны.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Страна Главного Блаженства

    $10

    Требуется создать оригинальные логотипы и знаки для проекта Страна Главного Блаженства, которые будут иллюстрировать философскую концепцию Высшего Разума. Важно сохранить целостность проекта, используя символику греков и элементы архитектурного дизайна, чтобы отразить идеи абсолютного добра и зла.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать логотип для сайта

    $10

    Требуется создать логотип для сайта trafmoney.com, который находится на стадии разработки. Логотип должен быть выполнен в темных цветах (черный, фиолетовый, красный, синий) в хайтек стиле. Он будет использоваться как на сайте, так и на фавиконе, поэтому важно избегать мелких деталей. Открыты к креативным идеям, включая текстовые варианты и графические элементы. Пожалуйста, предоставьте пояснения к своим решениям.

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание логотипа компании Khasin Telecom

    Требуется разработка логотипа и фавикона для компании Khasin Telecom, предлагающей услуги связи. Логотип должен быть строгим, самодостаточным и выполнен в деловом стиле. Исполнитель должен предоставить не менее 3 законченных вариантов. Более подробные требования указаны в прикрепленном файле.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для автосервиса бизнес-сервисного сегмента.

    $50

    Требуется создать современный логотип для автосервиса 'Service team 55'. Логотип должен включать фирменное написание и графический элемент, такие как лента или карта. Необходимы базовые цвета: черный, желтый, красный, а также строгие темные оттенки. Формат исходных материалов - psd, .figma, svg.

    Figma
    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип - "ENERGY"

    Требуется разработка минималистичного логотипа для компании ENERGY, специализирующейся на продаже электрических станций для электрических автомобилей. Логотип должен отражать тему энергии и быть подходящим для использования в различных форматах.

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн

    Требуется разработать логотип для компании, занимающейся продажей электрических станций для электромобилей. Логотип должен быть выполнен в минималистичном стиле и отражать концепцию энергии. В качестве вдохновения предоставлены примеры понравившихся логотипов и тип зарядки.

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип и продумать дизайн футболки с длинным рукавом

    Требуется разработка логотипа для бизнес-клуба и создание дизайна футболки с длинным рукавом, интегрированного с новым логотипом. Предоставьте идеи и концепции, основываясь на прикрепленном референсе. Обсуждение деталей и условий оплаты с понравившимся дизайнером.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать маскота

    Разработайте маскота для завода, который будет включать логотип и форму предприятия. Маскот может быть животным или вымышленным персонажем. Срок выполнения - до 18 сентября 2022 года.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработка логотипа для компании ООО Рэй-Логистик, которая предоставляет логистические услуги. Логотип должен отражать слоган 'Мы можем' и специфику компании. Ожидается креативный подход и современный дизайн, соответствующий сфере деятельности.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    3 года назад