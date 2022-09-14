Потрібно створити новий логотип для сайту громадської організації, що займається волонтерством. Важливо розробити унікальний та впізнаваний дизайн, який відображатиме цінності організації. Ознайомтеся зі старим логотипом для натхнення.
Логотип
Название компании ООО Рэй- Логистик, слоган Мы можем. Компания занимается логистикой.
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