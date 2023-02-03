Создание логотипа

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Завершен28 заявок1932 просмотра
#1$30

Booba - создание логотипа для детского развивавающего центра.

Логотип на белом фоне, цвета - небесно голубой, пурпурный возможны детские персонажи пример прикрепляю

3 года назад
rublex
38 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
Рекомендую, Давида. Прекрасно выполнена работа в точный срок. Даже спустя время смог исправить моменты, которые были нужны мне. Человек, который любит свое дело👍
Интересный проект Рекомендую к сотрудничеству!)

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