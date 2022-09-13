Создать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт36 заявок492 просмотра

booba - создание логотипа для детского развивавающего центра.

Логотип на белом фоне, цвета - небесно голубой,  пурпурный возможны детские персонажи пример прикрепляю

3 года назад
rublex
38 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Юліана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аден
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
час назад
106 отзывов
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
3 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
397 отзывов
3 года назад
Анастасія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
3 года назад
Марина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
3 года назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
3 года назад
Анна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карина
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
11 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Яна
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
49 отзывов
3 года назад
Тетяна
 
33 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Михайло
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Сабрина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Таисия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Евгения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Светлана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
64 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
36 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
22 отзыва
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать логотип

    $10

    Требуется разработка логотипа для компании SeoBoom, специализирующейся на SEO-продвижении. Идея включает в себя буквы 00 и элементы лупы с глазами. Ожидается креативный подход к дизайну и оригинальные предложения по визуализации бренда.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для сайта менторов

    Требуется разработка логотипа для сайта менторов iGuroo, включая дефолтный вариант и иконку для мобильного приложения. Укажите ссылку на портфолио, стоимость и сроки в заявке.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать лого

    Требуется разработка логотипа с изображением размытых графиков криптовалюты (зелёные и красные свечи) на заднем фоне. На переднем плане должна быть надпись SYNDICATE. Общая цветовая палитра - серые тона. Логотип должен быть предоставлен в форматах .png и .jpeg.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для интернет-магазина

    Требуется разработка логотипа для интернет-магазина электроники, специализирующегося на Смарт-часах и беспроводных наушниках. Логотип должен содержать планету Сатурн с названием Universe_device на кольце, а также элементы, связанные с AirPods или Apple Watch. Фон черный, желательно добавить звездочки или другие детали для заполнения пространства.

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для клана пабг

    Необходимо разработать логотип для клана WINCHESTER в PUBG. Логотип должен включать название клана и два винчестера, перекрещенных между собой. Ожидается креативный подход к дизайну и использование тематических элементов.

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для бренда

    Необходимо разработать логотип для бренда Supermamasha, специализирующегося на продаже одежды онлайн. Дизайн должен быть уникальным и соответствовать представленному примеру. Ожидается проработка деталей и использование актуальных тенденций в графическом дизайне.

    Логотипы и Знаки64 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для студенческого театра эстрадных миниатюр

    Требуется разработка логотипа для студенческого театра эстрадных миниатюр (СТЭМ) с названием "Вирус". Ожидаются как предложенные идеи, так и оригинальные концепции. Логотип должен отражать уникальность театра и его творческий подход.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    3 года назад