Нарисовать лого

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Завершен26 заявок496 просмотров

Всем привет , нужно нарисовать лого , на заднем фоне должен быть размытый график любой криптовалюты (зелёные и красные свечи) , на переднем плане надпись SYNDICATE

Общая тон должен быть в серых тонах

Нужно в нескольких форматах .png и .jpeg

3 года назад
guest_16626440366424
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vladislavles9999
Владислав 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
4 дня
Escrow
Отлично выполнил свою работу , быстро , качественно и главное что что мы хотели , спасибо
Всё чётко, быстро и без лишних деталей. Спасибо!)

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