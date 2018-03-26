Необходимо разработать логотип для христианской церкви 'Живой Поток'. Логотип должен содержать название церкви заглавными буквами, подпись 'Христианская церковь' написанную как будто ручкой, а также крест под крышей. В приложении есть образец логотипа строительной компании и здание церкви для вдохновения.
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрытгод назад
Разработать логотип для детского развивающего центра Booba. Логотип должен быть на белом фоне с использованием небесно-голубого и пурпурного цветов. Возможны детские персонажи. Пример логотипа прикреплен.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо разработать логотип для детского развивающего центра с использованием небесно-голубого и пурпурного цветов. Логотип должен быть выполнен на белом фоне и может включать детские персонажи. Пример прикреплен.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима качественная настройка и последующее ведение рекламного аккаунта MyTarget для покупки трафика на сайт нишевого екоммерса России. На сегодняшний день у нас хорошо работает реклама в ФБ, поэтому хотели бы расширить это и на другие ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Необходимо сделать логотип для товаров бренда Lifelounge, это удобные и практичные товары для дома и жизни. Логотип должен быть одноцветный - черный/белый и в будущем хорошо должен ложится на любую поверхность при печати - дерево, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад