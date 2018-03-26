rublex

Антон Рублевский rublex

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Логотип для христианской церкви "Живой Поток"

    $100

    Необходимо разработать логотип для христианской церкви 'Живой Поток'. Логотип должен содержать название церкви заглавными буквами, подпись 'Христианская церковь' написанную как будто ручкой, а также крест под крышей. В приложении есть образец логотипа строительной компании и здание церкви для вдохновения.

    Создание логотипов
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • Создание логотипа

    Разработать логотип для детского развивающего центра Booba. Логотип должен быть на белом фоне с использованием небесно-голубого и пурпурного цветов. Возможны детские персонажи. Пример логотипа прикреплен.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать логотип

    Необходимо разработать логотип для детского развивающего центра с использованием небесно-голубого и пурпурного цветов. Логотип должен быть выполнен на белом фоне и может включать детские персонажи. Пример прикреплен.

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка рекламы MyTarget (ВК, ОК, МойМир и тд.) для екоммерса

    Необходима качественная настройка и последующее ведение рекламного аккаунта MyTarget для покупки трафика на сайт нишевого екоммерса России. На сегодняшний день у нас хорошо работает реклама в ФБ, поэтому хотели бы расширить это и на другие ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим логотип Lifelounge

    $40

    Необходимо сделать логотип для товаров бренда Lifelounge, это удобные и практичные товары для дома и жизни. Логотип должен быть одноцветный - черный/белый и в будущем хорошо должен ложится на любую поверхность при печати - дерево, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
3 года назад
Создание логотипа
Интересный проект Рекомендую к сотрудничеству!)
Рекомендую, Давида. Прекрасно выполнена работа в точный срок. Даже спустя время смог исправить моменты, которые были нужны мне. Человек, который любит свое дело👍
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
54 года
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Необходим логотип Lifelounge
Спасибо Антону за конкурс! Все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству.
Все гуд.
Ответный отзыв