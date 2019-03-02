Настройка рекламы MyTarget (ВК, ОК, МойМир и тд.) для екоммерса

Необходима качественная настройка и последующее ведение рекламного аккаунта MyTarget для покупки трафика на сайт нишевого екоммерса России. На сегодняшний день у нас хорошо работает реклама в ФБ, поэтому хотели бы расширить это и на другие соцсети.

Главная цель - получение заказов с хорошим ROI. Все системы аналитики настроены и все четко считают.

Необходимая глубокая настройка аккаунта с использованием фида, ремаркетинка, разбития по тематикам, группам, look-a-like и тд.

Просьба обращаться только людям которые имеют реальный опыт запуска подобных кампаний с хорошими результатами.