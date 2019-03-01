Требуется специалист для ведения Instagram

Нужна накрутка подписчиков/лайков в Instagram Рассмотрю все варианты, в ЛС Нужны большие объемы В приоритете: качественные аккаунты(тем более, если РУ аудитория) и большая база С грамотными подрядчиками готовы работать на постоянной основе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С опытом. Желательно с мини-портфолио о результатах.
Тематика: Фитнес.
Контакты для связи, прошу указывать сразу.
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