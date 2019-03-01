Требуется специалист для ведения Instagram

Нужны качественные боты в Инстаграме. Обязательно аудитория Россия и Украина Должны быть активными – то есть, в определённое время лайкать посты (лайкнют нужный пост в заданное время), если возможно оставлять подготовленные комментарии (не обязательно). Буду проверять – соответствие ...