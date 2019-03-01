Продвижение блогера в инстаграм, работа с личным брендом

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок202 просмотра
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Добрый день!

Требуется СММ специалист для продвижения страницы в инстаграм, а именно:

- увеличение число подписчиков и активности

- разработки контент плана 

- работа с блогерами/ВП

- увеличение охвата

5 лет назад
guest_15515259407912
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад