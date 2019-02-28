Специалист СММ для соц.сети ВКонтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок131 просмотр
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Ищу специалиста СММ для соц.сети ВКонтакте, который обучит сотрудников как при помощи специальных приложений делать аналитику

(сколько прибыло подписчиков, группы с максимальным приростом), как

заказывать рекламу ВКонтаете в том числе у топовых пабликов. Работа на

пару часов.

Предоставлю примеры приложений для работы, если нужно.

5 лет назад
antiga
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад