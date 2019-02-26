Необходима помощница для работы блогера в INSTAGRAM

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт23 заявки505 просмотров
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Цель минимум 100 тыс подписчиков в instagram, сейчас около 5 тыс. Публикация постов, сторис по готовому материалу, размещение хэштегов, креативные идеи по продвижению, работа с фото и готовыми рисунками для инсты, сопровождение прямых эфиров, переписка в директ, организация конкурсов, опросов, участие в гивах, работа по продвижению с блогерами. Помощь в создании автоворонки продаж.  Инстаграм для продвижения: https://www.instagram.com/prudnikovavictoria/

5 лет назад
Prudnikov
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад