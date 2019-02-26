Нужно собрать ЦА только владельцев бизнеса (среднего малого микро) Сбор по хештегам типа бизнес владелец и прочее не работает Сбор по конкурентам - мне просто надо собрать ЦА Сбор по подписчиков по аккаунтам на которых о бизнесе и ...
Необходима помощница для работы блогера в INSTAGRAM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель минимум 100 тыс подписчиков в instagram, сейчас около 5 тыс. Публикация постов, сторис по готовому материалу, размещение хэштегов, креативные идеи по продвижению, работа с фото и готовыми рисунками для инсты, сопровождение прямых эфиров, переписка в директ, организация конкурсов, опросов, участие в гивах, работа по продвижению с блогерами. Помощь в создании автоворонки продаж. Инстаграм для продвижения: https://www.instagram.com/prudnikovavictoria/
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