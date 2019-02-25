Настройка рекламы в Инстаграм и (или) во Вконтакте.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок156 просмотров
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Привлечение заявок путем настройки эффективной рекламы во Вконтакте и (или) Инстаграм. 

Настройка рекламы для детской футбольной академии. Аудитория родители детей от трех до 10 лет по городу Костроме. 

Просьба адекватно оценивать свои силы. Обязательно иметь опыт работы с подобной аудиторией. 

5 лет назад
guest_15511215722934
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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