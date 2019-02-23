SMM кампания (тема: тренинги, вебинары - личностный рост)

Продвижение в соцмедиа нескольких онлайн и офлайн тренингов, вебинаров и программ.

Оплата фикс за работу, как таковую + бонусы за результаты: продажи участия через соцмедиа.

ЦА женщины.

Контроль процесса заказа и продаж будет полностью у исполнителя (как именно - расскажу при обсуждении).

От Вас реальный, профессионально разработанный план продвижения в соцмедиа.

Оплата СТРОГО ПО ФАКТУ

Могу дать в лс +ссылки на отзывы о себе, как заказчика на др. фриланс платформах.

Цену жду адекватную, я не ламер, а директор дижитал агентства.