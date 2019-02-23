Продвижение мероприятия в соцсетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок162 просмотра
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Необходимо настроить ads manager, и настроить целевую аудиторию под продвижение мероприятий в фейсбуке и инстаграм. Также интересует сам SMM. Мероприятия касаются клубной индустрии, опыт в этой сфере приветствуется!  Одно из текущих мероприятий по ссылке https://www.facebook.com/events/368431864000984/

5 лет назад
Andreycnt
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад