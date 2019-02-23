Реклама в сторис Instagram через facebook ads.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок163 просмотра
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Ищу человека, который занимается рекламой в Инстаграм, через facebook ads. Аккаунты оплачиваем мы. Соблюдение ЦА.

Обязанности - выставление постов/сторис с ссылкой и оформление рекламы на них. Предоставление элементарной отчетности в скриншотах и ссылках. Приветствуется возможность сделать элементарный дизайн для постов.

Оплата за каждый клик.

5 лет назад
notelist
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад