Продвижение YouTube канала

Для продвижения сайта требуются опытные специалисты, которые на форумах активно ведут беседы и знают строительную тематику. http://xn--80aagkqppxqe8h.xn--p1ai/wilo1/wilo/wilo-stratos-z Не принимаем спамные площадки. Нам нужны целевые посетители! Оплата будет частями за каждый форум, выполнил получил, предоплату не практикуем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется нулевой канал с детскими видео-роликами про машинки.
Www.youtube.com/channel/UCR_Q0DEhrdVDKVRvK4-1xLg/featured
Ролики хорошего качества снимаются раз в 7-10 дней, с хорошими декорациями, озвучкой и сюжетом.
Основная аудитория дети + родители.
Задача продвижения на 3 месяца:
1) Разработать стратегию продвижения, для достижения устойчивых живых подписчиков от 1000-2000 в месяц и живых просмотров. Накрутка не интересует.
2) Продумать посев видео по различным группам, ожидаем совета
Просьба указать:
1) Антибот YOUTUBE
2) Краткое описание стратегии
3) Бюджет в рублях в месяц (ваша работа + какие затраты)
4) Примерные планы по подписчикам и просмотрам, с учетом 4 роликов в месяц.
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