Продвижение YouTube канала

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок193 просмотра
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Имеется нулевой канал с детскими видео-роликами про машинки. 

Www.youtube.com/channel/UCR_Q0DEhrdVDKVRvK4-1xLg/featured 

Ролики хорошего качества снимаются раз в 7-10 дней, с хорошими декорациями, озвучкой и сюжетом. 

Основная аудитория дети + родители. 

Задача продвижения на 3 месяца: 

1) Разработать стратегию продвижения, для достижения устойчивых живых подписчиков от 1000-2000 в месяц и живых просмотров. Накрутка не интересует. 

2) Продумать посев видео по различным группам, ожидаем совета 

Просьба указать: 

1) Антибот YOUTUBE 

2) Краткое описание стратегии 

3) Бюджет в рублях в месяц (ваша работа + какие затраты) 

4) Примерные планы по подписчикам и просмотрам, с учетом 4 роликов в месяц.

5 лет назад
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
20 часов назад
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