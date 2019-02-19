Продвижение YouTube канала

Имеется нулевой канал с детскими видео-роликами про машинки.

Www.youtube.com/channel/UCR_Q0DEhrdVDKVRvK4-1xLg/featured

Ролики хорошего качества снимаются раз в 7-10 дней, с хорошими декорациями, озвучкой и сюжетом.

Основная аудитория дети + родители.

Задача продвижения на 3 месяца:

1) Разработать стратегию продвижения, для достижения устойчивых живых подписчиков от 1000-2000 в месяц и живых просмотров. Накрутка не интересует.

2) Продумать посев видео по различным группам, ожидаем совета

Просьба указать:

1) Антибот YOUTUBE

2) Краткое описание стратегии

3) Бюджет в рублях в месяц (ваша работа + какие затраты)

4) Примерные планы по подписчикам и просмотрам, с учетом 4 роликов в месяц.