Продвижение страниц ФБ и Инстаграм

Для продвижения сайта требуются опытные специалисты, которые на форумах активно ведут беседы и знают строительную тематику. http://xn--80aagkqppxqe8h.xn--p1ai/wilo1/wilo/wilo-stratos-z Не принимаем спамные площадки. Нам нужны целевые посетители! Оплата будет частями за каждый форум, выполнил получил, предоплату не практикуем.
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Нужно продвижение интернет-магазина в ФБ и Инстаграм, интересные посты, розыгрыши, конкурсы. Возможно дополнительно еще будут задания.
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