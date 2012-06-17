Требуется выполнить миграцию двух интернет-магазинов с PHP 5.6 на PHP 8. Необходимо обновить код, провести тестирование функционала и обеспечить совместимость с новой версией языка.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Разработайте плагин экспорта для 64-битного Photoshop, который будет использоваться для передачи изображений в RIP WinGP (Gutenprint). Можно адаптировать существующий 32-битный плагин, если это возможно. Задача включает в себя программирование и тестирование функциональности плагина.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется реализация двухфакторной авторизации в админпанели Joomla 1.5. Необходимо интегрировать SMS-сервис turbosms.ua для отправки кодов подтверждения. Ожидается создание безопасного решения для повышения уровня защиты доступа.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настроить и оптимизировать рекламную кампанию в Гугл для интернет-магазина. Основные цели: достижение желаемой цены за конверсию, увеличение охвата и рост продаж. Ожидается регулярная оптимизация для повышения эффективности рекламы.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Разработайте функцию на PHP для создания кассовых чеков, используя API программного РРО checkbox.ua. Функция должна принимать переменные и формировать чеки согласно документации.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно продвижение интернет-магазина в ФБ и Инстаграм, интересные посты, розыгрыши, конкурсы. Возможно дополнительно еще будут задания.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть группа в ФБ, необходимо привлечь подписчиковСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужны описания категорий интернет магазина, объем - 100 тыс. знаковКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Разработать дизайн мобильной версии сайта интернет-магазинаДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен10 лет назад
На сайте уже реализована упрощенная форма оформления заказа - все шаги выводятся прямо в корзине. Нужно сделать форму оформления заказа в модальном окне при клике на кнопку "Купить".Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $40
Что нужно: в БД есть таблица, нужно написать компонент для редактирования данной таблицы. Т.е. просто в нем визуально понятно должны отображаться значения из данной таблицы и возможность их редактирования.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть магазин на Joomla+Virtuemart. Нужно сделать несколько доработок: 1. Проверка куки Штатная проверка на куки кривая, самое изящное тут: http://www.vsemayki.ru/ — проверка осуществляется при ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на Joomla+Virtuemart. Нужно сделать несколько доработок: 1. Проверка куки штатная проверка на куки кривая, самое изящное тут: http://www.vsemayki.ru/ - проверка осуществляется при нажатии ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Постоянно нужны рерайты текстов. Давайте в предложениях 2 варианта - с нашими исходниками и с вашимиКопирайтинг30 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно подправить верстку некоторых страниц сайта (например, этой http://prostomayki.com.ua/futbolki/futbolka-trollface.html), в частности под IEHTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно подправить верстку некоторых страниц сайта (например, этой http://prostomayki.com.ua/futbolki-s-memami-komiksami/futbolka-poker-face-3.html), в частности под IEHTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно подправить верстку некоторыхстраницы сайта (например, этой http://prostomayki.com.ua/futbolki-s-memami-komiksami/futbolka-poker-face-3.html) , в частности под IEHTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на Virtuemart, необходимо оптимизировать скорость работы. Многий функционал не используется. Используется компонент SH404SEF. Требуемое время загрузки - до 1,5 сек.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть интернет магазин на Joomla-Virtuemart. Нужно максимально упростить оформление заказа, что бы форма оформления заказа была прямо в корзине, в один шаг. Т.е. пользователь зашел в корзину, заполнил необходимые поля, нажал кнопку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен рерайт статей на постоянной основе. Исходники текстов предоставляемКопирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад