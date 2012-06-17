TIGER-X

Андрей TIGER-X

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$250
10 баллов
4 года назад
Настройка и оптимизация рекламной кампании в Гугл для магазина
Андрей, спасибо за отзыв и приятное сотрудничество в т.ч. от Татьяны, специалиста, который ведет данный проект. Рады совместно достигнутым результатам :) Продолжаем оптимизацию. Заказчика рекомендую!
Рекомендую Ирину к сотрудничеству - очень ответственный исполнитель! Настроили рекламную компанию так, что стоимость конверсии выходит даже меньше ожидаемой, а количество конверсий больше ожидаемого.
Ответный отзыв
texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$450
10 баллов
6 лет назад
Продвижение страниц ФБ и Инстаграм
Спасибо за интересный проект и ваше отношение. Буду рада работать с вами дальше.
Алеся показала себя как надёжный исполнитель. Посты тематические и интересные, проводит розыгрыши и конкурсы. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Привлечение подписчиков в группу ФБ
Спасибо Андрею за проект!Сотрудничеством доволен, мои лучшие рекомендации.
Александр с поставленной задачей справился ответственно, будем обращаться еще
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Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Нужны описания категорий интернет магазина
Спасибо Андрею за интересную задачу. Сотрудничество состоялось на высшем уровне. Только лучшие рекомендации!
Рекомендую Елену как очень ответственного исполнителя. Работа выполнена в срок и на высоком уровне, и цена радует. Рекомендую!
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TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Разработать дизайн мобильной версии сайта
Все хорошо. Оплата вовремя, ТЗ четкое. рекомендую Андрея как ответственного заказчика!
Рекомендую Тимура как отличного дизайнера. Очень внимательно отнесся к проекту, коммуникабелен, постоянно на связи. Сделал очень качественный дизайн за вменяемую цену и с соблюдением всех сроков. Рекомендую
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