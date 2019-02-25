Нужно привлечь 700 подписчиков на страницу в фейсбук

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен10 заявок138 просмотров
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Нужно 700 подписчиков с Украины на страницу в фб. Тематика: "Новости туризма"

5 лет назад
Vovka_ua
45 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
5 лет назад
$15
3 дня
Спасибо. Эффективно и в срок. Ясная, доброжелательная коммуникация.
Благодарю за доверие, оплата в срок сразу после выполнения!