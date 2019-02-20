Найти 69 спонсоров(аккаунтов) для участия в конкурсе в инстаргам

Найти 69 спонсоров(аккаунтов) в instagram (бизнес аккаунты,личные блоги) ,которых заинтересует(оплатят) спонсорское участие в гиве

Если у вас есть контакты,каналы для привлечения спонсоров,тогда вам не составит труда.

Для спонсоров гарантированный приход 3000 живых подписчиков,моя аудитория 36k + будет закуплена реклама у крупного блогера.

Так же для всех спонсоров будет лайк-тайм.

Рассмотрю только тех,кто действительно выполнит это задание.

Выполнить до 4 марта.