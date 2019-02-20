Найти 69 спонсоров(аккаунтов) для участия в конкурсе в инстаргам

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки162 просмотра
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Найти 69 спонсоров(аккаунтов) в instagram (бизнес аккаунты,личные блоги) ,которых заинтересует(оплатят) спонсорское участие в гиве  

Если у вас есть контакты,каналы для привлечения спонсоров,тогда вам не составит труда. 

Для спонсоров гарантированный приход 3000 живых подписчиков,моя аудитория 36k + будет закуплена реклама у крупного блогера. 

Так же для всех спонсоров будет лайк-тайм. 

Рассмотрю только тех,кто действительно выполнит это задание. 

Выполнить до 4 марта.

5 лет назад
juliastruchenko
Юлия 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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