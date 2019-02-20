SMM - facebook, instagram, vkontakte - Стоматология - Разово наполнить

Этот проект разовый. Учебный центр по стоматологии - требуется продвигать в SMM. Необходимо продвигать все имеющиеся мероприятия ( они есть на сайте c датами, программами и фио лекторов). Какая нужна доп информация, каков формат работы? Работать будем в соответствуюих инструментах - предлагаем smmplanner - если вы работаете с другими планировщиками и средствами автоматизации то можем обсуждать. Приоритет отдается наиболее близким мероприятиям. Оплата по факту согласования. Готовы обсуждать/ Этот проект разовый