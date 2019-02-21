Написать пользователям из клиентской базы (VK.COM)

$1000
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок202 просмотра
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Добрый день. Есть список пользователей ( около 1000-2000). У всех пользователей открыты личные сообщения и им может писать любой пользователь. Есть план переписки ( скрипт) , по которому нужно переписываться. В нем есть фишка, благодаря которой высока вероятность что пользователь зарегистрируется. 

Готовы платить по 0.5$ за каждого пользователя, который зарегистрировался после вашей переписки.  

5 лет назад
glinski777
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад