Размещение комментариев с ссылкой

Нужно наполнить качественно (дизайн элементов, интересные посты с составлением еженедельного сценария) и вести месяц три группы в соц сетях (контакт, фейсбук и инстаграмм) - А так же сделать две рекламных кампании в инсте и контакте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется получить комментарии с ссылкой на данных ресурсах (можно со своих аккаунтов) :
у кого есть опыт, аккаунты - пишите.
Вк
Одноклассники
Фейсбук
Мой мир
Твиттер
Youtube
Vimeo
яндекс коллекция
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