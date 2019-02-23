Размещение комментариев с ссылкой

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется получить комментарии с ссылкой на данных ресурсах (можно со своих аккаунтов) :

у кого есть опыт, аккаунты - пишите.

Вк

Одноклассники

Фейсбук

Мой мир

Твиттер

Youtube

Vimeo

яндекс коллекция

video.mail.ru

5 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад